9 كلمات مرور تجنب استخدامها للحماية من الاختراق

الوكيل الإخباري - حذر الخبراء من تسعة أنواع من كلمات المرور لتجنب الوقوع ضحية للمحتالين عبر الإنترنت.



وتظهر الأرقام أن ثلثي الأشخاص يستخدمون نفس الكلمة أو العبارة السرية في حسابات متعددة، ويمكن أن يمنح هذا المتسللين الوصول إلى العديد من حساباتهم، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يزيد احتمال خسارة مبالغ مالية كبيرة.

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ويقول مستشارو NetVoucherCodes.co.uk إنه يجب تجنب استخدام المعلومات الشخصية مثل أسماء الشوارع أو أسماء الحيوانات الأليفة وألقابها لكلمات المرور، وبدلاً من ذلك، يوصي الخبراء باختيار كلمة مرور آمنة مكونة من ثمانية أحرف على الأقل، باستخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز والأرقام.



وقال جون ستيرزاكر، خبير المستهلك في NetVoucherCodes: "في اللحظة التي يكتشف فيها شخص ما إحدى كلمات المرور لديك، فمن المرجح أن يستهدف بقية حساباتك، وخاصة تطبيقاتك المصرفية. ويمكن للقراصنة محاولة تسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني وتغيير كلمات المرور على جميع حساباتك، ومنحهم حق الوصول الكامل إلى معلوماتك".

فيما يلي 9 أنواع من كلمات المرور التي يجب تجنبها لتبقى آمناً عبر الإنترنت، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

1- استخدام كلمات المرور نفسها لكل حساب: إذا اخترق أحد المخترقين كلمة مرور واحدة وتم استخدامها لجميع حساباتك الأخرى، فسيكون له حق الوصول الكامل إلى معلوماتك وربما إلى التفاصيل المصرفية.

2- اسم الحيوانات الأليفة: إذا كانت لديك صور للحيوانات الأليفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، فيمكن للمتسلل المحتمل اختبار الاسم عند الدخول إلى حسابك، فهو أيضاً سؤال أمان بنكي شائع.

3- كلمة "password" أو أي شيء مثل "password 1": عادةً ما تكون هذه هي الخطوة الأولى التي سيختبرها مجرمو الإنترنت، خاصة إذا كانوا يعتقدون أنك أقل ذكاء من الناحية التقنية.

4- وضع 1 بعد اسم: بشكل عام إذا كنت قد غيرت كلمة مرورك بعد ملاحظة محاولة غير معتادة لتسجيل الدخول إلى حسابك، فلا تكتفي فقط بوضع "1" بعد كلمة مرورك، حيث قد يختبر أحد المخترقين ذلك. قم بتغييرها تماماً.

5- الألقاب: تجنب استخدام لقبك في رمز المرور أو أي ذكر له حتى مع الأحرف الخاصة بعد ذلك، إنه رمز يسهل على المخترقين التنبؤ به وسيسمح لهم بالوصول إلى معلوماتك بشكل أسرع.

6- أنماط واضحة مثل 1،2،3،4: وجود "1234" في كلمة المرور يجعلها سهلة الاختراق، لذا كن فريداً عند استخدام الأرقام أو الأحرف الخاصة.

7- الأحرف الكبيرة: استخدام أحرف كبيرة في كلمة المرور يعزز حمايتها ضد المحتالين، ولكن مجرد وضع كل الأحرف في شكل أحرف الكبيرة يجعل كلمة المرور أضعف.

8- كنية الأم قبل الزواج: هذا السؤال أحد الأسئلة الأمنية البنكية النموذجية، وهذا يعني أنه حتى إذا لم يتمكن المتسللون من الحصول على كلمة المرور بشكل صحيح ولكنهم يعرفون الإجابة، فقد يتمكنون من الوصول إلى أموالك.

9- اسم الشارع والعنوان: عنوان المنزل هو أحد أسهل المعلومات التي يمكن للقراصنة العثور عليها، إذا كان لديك اسم شارع نموذجي، فيمكن للمتسلل استخدامه للدخول إلى حسابك.

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