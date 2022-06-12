AMD تريد مضاعفة الإيرادات من خلال مراكز البيانات

الوكيل الإخباري - تتوقع شركة AMD أن تصبح صانع شرائح يبلغ حجم مبيعاته السنوية 40 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وسجلت الشركة في عام 2021 إيرادات قياسية بلغت 16.4 مليار دولار.

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وكشفت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، خلال حدث يوم المحلل المالي للشركة الأول منذ عامين أن صانع الرقاقات يخطط لتحقيق هدف الإيرادات البالغ 40 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال رقاقات مركز البيانات.



وتستهدف AMD شريحة 300 مليار دولار من سوق الرقاقات الإجمالي في غضون ثلاث سنوات. وتعتقد أن 125 مليار دولار من هذا الهدف قد تذهب إلى الرقاقات التي تدعم الخوادم والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للشبكات والرسومات.



وقالت سو: شهدنا زيادة هائلة في الطلب على السحابة وكل ما يحدث في مركز البيانات. كما شهدنا زيادة هائلة في الذكاء الاصطناعي ونوعًا من الطلب على أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. لقد أضفنا إجمالي حجم السوق عندما نفكر في الشبكات والاتصالات والفرص الأخرى.

ويحتاج العالم إلى مزيد من قدرة الحوسبة، ويزداد الطلب على السيليكون أكثر عندما تصبح أدوات مثل الذكاء الاصطناعي شائعة.

وقالت سو عن سوق معالجات مركز البيانات: ما زلنا ممثلين تمثيلا ناقصا في السوق. ووفقًا لشركة Mercury Research، استحوذت AMD في الربع الأول من عام 2022 على 11.6٪ من السوق لرقاقات مراكز البيانات x86، ارتفاعًا من 8.9٪ في العام الماضي.



وقدمت AMD عرضًا لشرائح مراكز البيانات، حيث تحدثت عن مكاسب الأداء الناتجة عن التصاميم المتفوقة للشركة.



وتعد شراكتها مع TSMC جزءًا من هذا النجاح، ويجب على AMD تطوير أحدث تصميماتها جنبًا إلى جنب مع الشركة المصنعة لضمان قدرتها على الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع لتحقيق أقصى أداء من كل قطعة من السيليكون.



ويتضمن جزء من خطط الشركة لمركز البيانات والذكاء الاصطناعي استحواذها على زيلنكس بقيمة 35 مليار دولار.

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