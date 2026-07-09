Asus تكشف عن حاسب ألعاب صغير بمواصفات قوية

ويتوفر الجهاز بعدة إصدارات بمعالجات "AMD Ryzen 9"، تشمل الفئة العليا بمعالج "Ryzen 9 9955HX3D" مع بطاقة رسوميات "NVIDIA GeForce RTX 5070"، بينما تأتي الفئة الأساسية بمعالج "Ryzen 9 8940HX" وبطاقة "RTX 5060".
ويضم الحاسب ذاكرة "DDR5" بسعة تصل إلى 32 غيغابايت، وقرص "SSD" بسعة 2 تيرابايت، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المنافذ ونظام تبريد بثلاث مراوح. ويبدأ سعر الإصدارات المتوفرة حالياً من "3135 دولاراً"، ويصل إلى"3196 دولاراً" للفئة الأعلى.
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