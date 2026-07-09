Asus تكشف عن حاسب ألعاب صغير بمواصفات قوية

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الوكيل الإخباري- كشفت شركة "Asus" خلال معرض "Computex 2026" عن حاسب الألعاب الصغير "ROG GR70"، الذي يستهدف محبي ألعاب الفيديو الحديثة بأداء قوي وحجم مدمج. اضافة اعلان





ويتوفر الجهاز بعدة إصدارات بمعالجات "AMD Ryzen 9"، تشمل الفئة العليا بمعالج "Ryzen 9 9955HX3D" مع بطاقة رسوميات "NVIDIA GeForce RTX 5070"، بينما تأتي الفئة الأساسية بمعالج "Ryzen 9 8940HX" وبطاقة "RTX 5060".



ويضم الحاسب ذاكرة "DDR5" بسعة تصل إلى 32 غيغابايت، وقرص "SSD" بسعة 2 تيرابايت، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المنافذ ونظام تبريد بثلاث مراوح. ويبدأ سعر الإصدارات المتوفرة حالياً من "3135 دولاراً"، ويصل إلى"3196 دولاراً" للفئة الأعلى.









