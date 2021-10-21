Brave Search يحل محل جوجل كمحرك بحث في متصفح Brave

الوكيل الإخباري - أعلن Brave، المتصفح الذي يركز على الخصوصية والذي يحظر إعلانات الجهات الخارجية وأجهزة التتبع افتراضيًا، عن استخدام محرك البحث الخاص به افتراضيًا.

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ويتم تطبيق التغيير على المستخدمين الجدد، ويؤثر في محرك البحث الذي يتم استخدامه عبر شريط عنوان المتصفح.





وتمثل هذه خطوة مهمة لمحرك البحث الناشئ، الذي تم إطلاقه في مرحلة تجريبية عامة في وقت سابق من هذا العام، وذلك نظرًا لأن معظم الأشخاص يستخدمون ما يحصلون عليه.



ويعد محرك البحث الذي تم تعيينه على أنه الافتراضي بمثابة تكتيك ترويجي قيم، وهو مهم جدًا لدرجة أن الممارسة أصبحت محورًا مهمًا للتدقيق في مكافحة الاحتكار.



وفي أوروبا، تقدم جوجل الآن مجموعة مختارة من محركات البحث لمستخدمي أندرويد بعد أن تم تغريمها بمبلغ 5 مليارات دولار من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، لربط بحثها بشكل غير قانوني بنظام أندرويد.

وعلى مر السنين، دفعت جوجل أيضًا لشركات مثل آبل وموزيلا لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفحاتها.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة في بيان: كما نعلم من التجربة في العديد من المتصفحات، يعد الإعداد الافتراضي أمرًا بالغ الأهمية للتبني، وقد وصل Brave Search إلى الجودة اللازمة ليصبح خيار البحث الافتراضي لدينا، ولتقديم تجربة سلسة للخصوصية افتراضيًا عبر الإنترنت لمستخدمينا.



وأضاف أن محرك البحث الخاص بالشركة يتعامل الآن مع ما يقرب من 80 مليون استفسار شهريًا.



ويعزز التبديل مكانة Brave Search. ولكن حصة السوق للمتصفح صغيرة جدًا. لدرجة أنها لا تسجل حتى ضد المنافسين المعروفين مثل جوجل كروم وآبل سفاري ومايكروسوفت إيدج.



ومع ذلك، اعتبارًا من شهر سبتمبر 2021، تدعي الشركة أن متصفحها لديه ما يقرب من 40 مليون مستخدم نشط شهريًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية