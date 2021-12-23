الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 02:40 م

DuckDuckGo تطور متصفح للحاسب يركز على الخصوصية

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الوكيل الإخباري  - تطور DuckDuckGo، الشركة التي اشتهرت بمحرك البحث الذي يركز على الخصوصية والذي يحمل نفس الاسم، متصفح للحاسب يركز على تجنب أن يتم تعقب تجربتك على الويب بالكامل.

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وفي تدوينة، قدم الرئيس التنفيذي للشركة غابرييل واينبرغ لمحة عن الشكل الذي يبدو عليه المتصفح القادم ويلاحظ أنه يمكننا أن نتوقع أن يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها تطبيق التصفح الخاص به على الهاتف المحمول.

ويوضح واينبرغ أن متصفح الحاسب يوفر حماية خصوصية قوية بشكل افتراضي دون الحاجة إلى التبديل بين أي إعدادات أمان مخفية.

ومثل تطبيق الهاتف، يأتي متصفح سطح المكتب مع زر Fire نفسه الذي يمسح جميع محفوظات التصفح والبيانات المخزنة وعلامات التبويب بنقرة واحدة.


وتم تصميمه أيضًا حول محركات العرض التي يوفرها نظام التشغيل – كما هو الحال عبر الهاتف المحمول – والتي يقول واينبرغ إنها تنشئ واجهة أكثر إتقانًا وتتخلص من أي فوضى تأتي مع المتصفحات السائدة.


كما يدعي أن الاختبارات المبكرة للمتصفح تشير إلى أنه أسرع بشكل ملحوظ من جوجل كروم.


ويقدم كل من macOS وويندوز الآن واجهات برمجة تطبيقات لعرض مواقع الويب (WebView/WebView2) التي يمكن لأي تطبيق استخدامها لعرض موقع ويب. وأوضح أليسون جونسون، مدير الاتصالات الأول في DuckDuckGo: هذا ما استخدمناه لبناء تطبيقنا للحاسب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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