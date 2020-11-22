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الأحد، 22-11-2020 02:58 م

FoodBoss محرك بحث يدعم التسليم المباشر من المطاعم

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الوكيل الاخباري - يسعى محرك البحث عن المطاعم «FoodBoss»، إلى أن يكون المنافس الأول لتطبيق «كاياك» لطلب الطعام عبر الإنترنت، ليصبح مكاناً يمكن فيه البحث عبر الخدمات والتطبيقات المختلفة، للعثور على أقل الأسعار وأسرع أوقات التسليم.

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ومع ذلك، بحسب موقع «تك كرانش» التقني المتخصص، فإن أحد القيود هو حقيقة أن الخدمة كانت مقصورة على خدمات الجهات الخارجية، مثل أوبر إيتس، وبوست ميتس، مع عدم وجود طريقة للطلب من المطعم نفسه حتى وقت قريب، مع إطلاق ميزة جديدة تسمى «Restaurant Direct».

 

قال مايكل ديبينديتو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فود بوس، إن المطاعم تركز بشكل متزايد على قبول طلبات التوصيل والاستلام مباشرة، لتوفير الرسوم التي تدفعها لخدمات الطرف الثالث، وأيضًا لإقامة علاقة مباشرة مع عملائها.

 

وأوضح أن المشكلة الرئيسية هي أنهم أنفقوا كل هذه الأموال لبناء البنية التحتية للطلب، لكنهم لا يعرفون بالضرورة أنه يتعين عليهم إنفاق دولارات تسويقية لجذب المستهلكين إلى موقعهم أو تطبيقهم، وهذا هو المكان الذي تستطيع فود بوس أن تساعد فيه بشكل حقيقي.

 

 

 


المصدر : القبس


 




 

 


 

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