Google Vids تضيف ميزة إنشاء نسخة رقمية من المستخدم بالصوت والصورة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل تحديثات جديدة لمنصة Google Vids تتيح للمستخدمين إنشاء أفاتار رقمي شخصي يحاكي مظهرهم وأصواتهم باستخدام صورة شخصية وتسجيل صوتي.

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وتعتمد الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونموذج Gemini Omni لإنشاء مقاطع فيديو من أوامر نصية وصور مرجعية، مع إمكانية تعديل الخلفيات والإضاءة وإضافة مؤثرات بصرية.