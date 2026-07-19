Google Vids تضيف ميزة إنشاء نسخة رقمية من المستخدم بالصوت والصورة

وتعتمد الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونموذج Gemini Omni لإنشاء مقاطع فيديو من أوامر نصية وصور مرجعية، مع إمكانية تعديل الخلفيات والإضاءة وإضافة مؤثرات بصرية.
وأكدت غوغل أن الأفاتارات ستكون مرتبطة بهوية المستخدم ومدعومة بتقنية SynthID لتتبع المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، على أن تتوفر الميزة لمن هم فوق 18 عاماً وفي مناطق محددة.
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