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الأحد، 15-01-2023 03:51 م

Intel تطرح معالجا فائقا للحواسب بتردد يصل إلى 6 غيغاهيرتز!

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الوكيل الإخباري - كشفت Intel عن معالجها الأحدث للحواسب الذي صنّف كأحد أقوى المعالجات حاليا، والذي يوفّر ترددا يصل إلى 6 غيغاهيرتز.

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وينتمي معالج Core i9-13900KS إلى الجيل الثالث عشر من معالجات Intel، ويعمل مع تقنية Turbo Boost التي تسمح بتغيير وزيادة ترددات نواه لتصل إلى 6 غيغاهيرتز، ما يوفر أداءا سريعا جدا في معالجة الباينات، ويمكّن الحواسب من التعامل مع شبكات الإنترنت الحديثة، ومعالجة الرسوميات والفيديوهات العالية الدقة.

 

ويحوي المعالج الجديد على العديد من الأنوية، 8 منها للأداء، و16 نواة للكفاءة وتحسين السرعة، ويوجد فيه 32 رابطا ما بين الأنوية، و36 ميغابايت من ذاكرة Intel Smart Cache.

وسيعمل هذا المعالج تبعا لـ Intel مع اللوحات الأم من نوع Z790 و Z690 التي تطلقها للحواسب، وللحصول على أفضل أداء له ينصح بتحديث BIOS للوحة الأم إلى أحدث إصدار، كما يمكنه العمل مع ذواكر الوصول العشوائي DDR4-3200 و DDR5-5600 العالية الأداء، وسيطرح Core i9-13900KS في أسواق التجزئة حول العالم بسعر 699 دولارا.

 

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