الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

"النواب": لهذا السبب لم يطرد الدغمي وزير المياه

عمرو: ندرس كافة التحديات لدى المناطق التنموية والصناعية

بعد جلسة نيابية صاخبة.. وزير المياه يعلق على مطالبات نيابية بإخراجه من قبة البرلمان - فيديو

الثقافة لـ الوكيل: تحاورنا مع "الثقافة الفلسطينية" بشأن فيلم أميرة

جنايات المفرق تغلظ عقوبة شخصين كررا جناية السرقة

فريحات: العرموطي انتصر للشعب الأردني

18 ألف شكوى عمالية في 11 شهرا.. والعمل: تسوية 90% منها

العثور على جثة شاب في إربد والأمن يحقق

حقيقة إدخال شحنة مُخالفة من الديزل للأردن

الحمل الكهربائي يسجل ارتفاعاً الثلاثاء

الأربعاء، 08-12-2021 02:01 م

Messenger Kids يحصل على الوضع الداكن مع تأثيرات صوتية

140-155039-protect-child-ramadan-know-about-messenger-kids_700x400


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا عن حصول تطبيق ماسنجر كيدز على ثلاث تجارب منتجات جديدة للأطفال وعائلاتهم مع اقتراب نهاية العام.

اضافة اعلان

وأصبح التطبيق أكثر مراعاة للعيون من خلال استخدام الوضع الداكن. كما جرى إضافة مؤثرات صوتية للرسائل الصوتية. بالإضافة إلى إمكانية بداية اللعب من داخل سلسلة الدردشة.

وقالت الشركة: نأمل أن تساعد هذه الإضافات الجديدة لتطبيق ماسنجر كيدز في تعزيز الإبداع وتشجيع اللعب ومساعدة الأطفال على بناء علاقات أوثق مع أصدقائهم وعائلاتهم.


وكان الوضع الداكن أحد أكثر الميزات التي طال انتظارها في ماسنجر عندما تم إطلاقه في أوائل عام 2019.


وقالت الشركة: نحن متحمسون لجلب الوضع الداكن إلى ماسنجر كيدز عبر أجهزة iOS المحمولة (أندرويد قادم لاحقًا).


ويعمل الوضع الداكن على تقليل الوهج من هاتفك، وهو أمر مفيد لحالات الإضاءة المنخفضة، ويوفر سطوعًا أقل مع الحفاظ على التباين والحيوية.


ويمكن للأطفال تشغيل الوضع الداكن من خلال النقر على إعدادات التطبيق وتحديد “الوضع الداكن”.

 

كما يمكنهم اختيار تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها أو استخدام إعدادات الهاتف لتغيير سمة التطبيق تلقائيًا بناءً على إعدادات الهاتف.

 

ونتيجة لازدياد شعبية الرسائل الصوتية، تتاح الفرصة في الأسابيع المقبلة للأطفال الذين يستخدمون التطبيق عبر الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS لإضافة تأثيرات صوتية إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها (أندرويد قادم لاحقًا).


ويمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الميكروفون “صوتي”، واضغط مع الاستمرار لتسجيل رسالتك، ومن ثم اختر من بين خمس خيارات مختلفة لتغيير صوتك إلى صوت روبوت أو شبح أو غوريلا أو فأر.


وتظهر الخيارات الخمسة بعد تسجيل رسالة صوتية، مما يتيح لك تعديلها قبل إرسالها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
713701

أمازون تدخل سوق رعاية المسنين المربح

تويتر-يبدأ-رسميا-التغريد-بالصوت-لكن-ليس-لكل-الهواتف-780x400

Spaces من تويتر تصبح أشبه بالبودكاست

تطبيق-ديسكورد

ديسكورد تتيح للعضويات المميزة استثمار الخوادم

143-145855-microsoft-bombs-chinese-hacking-company-websites_700x400

مايكروسوفت استولت على خادم مجموعة القرصنة الصينية Nickel

56978482c36188c9018b45e0

تحذير من نص مخادع جديد على واتس آب قد يكلّف المستخدمين أموالا طائلة!

187577

تيك توك تطلق تطبيق TikTok Seller في إندونيسيا

أخبار متعلقة
meta211106120124239_

ميتا تكشف عن حيلها السرية المستخدمة لاكتشاف المحتالين على تطبيقاتها

photo_2021-12-02-00.39.50

فيسبوك تخاطر بمستقبلها عبر ميتافيرس

image (7)

ميتا تكشف عن قفازات تسمح لك بالشعور بالأشياء في الواقع الافتراضي

641

فيسبوك تحذف مجموعات الاستهداف الإعلانية الحساسة

1048400366_0_72_2992_1755_1200x0_80_0_1_e4cf6559b618c0bb9aa4fb18b8e08a44

مسؤولو فيسبوك قد يواجهون عقوبات بريطانية