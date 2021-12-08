Messenger Kids يحصل على الوضع الداكن مع تأثيرات صوتية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا عن حصول تطبيق ماسنجر كيدز على ثلاث تجارب منتجات جديدة للأطفال وعائلاتهم مع اقتراب نهاية العام.





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وأصبح التطبيق أكثر مراعاة للعيون من خلال استخدام الوضع الداكن. كما جرى إضافة مؤثرات صوتية للرسائل الصوتية. بالإضافة إلى إمكانية بداية اللعب من داخل سلسلة الدردشة.





وقالت الشركة: نأمل أن تساعد هذه الإضافات الجديدة لتطبيق ماسنجر كيدز في تعزيز الإبداع وتشجيع اللعب ومساعدة الأطفال على بناء علاقات أوثق مع أصدقائهم وعائلاتهم.





وكان الوضع الداكن أحد أكثر الميزات التي طال انتظارها في ماسنجر عندما تم إطلاقه في أوائل عام 2019.



وقالت الشركة: نحن متحمسون لجلب الوضع الداكن إلى ماسنجر كيدز عبر أجهزة iOS المحمولة (أندرويد قادم لاحقًا).



ويعمل الوضع الداكن على تقليل الوهج من هاتفك، وهو أمر مفيد لحالات الإضاءة المنخفضة، ويوفر سطوعًا أقل مع الحفاظ على التباين والحيوية.



ويمكن للأطفال تشغيل الوضع الداكن من خلال النقر على إعدادات التطبيق وتحديد “الوضع الداكن”.

كما يمكنهم اختيار تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها أو استخدام إعدادات الهاتف لتغيير سمة التطبيق تلقائيًا بناءً على إعدادات الهاتف.

ونتيجة لازدياد شعبية الرسائل الصوتية، تتاح الفرصة في الأسابيع المقبلة للأطفال الذين يستخدمون التطبيق عبر الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS لإضافة تأثيرات صوتية إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها (أندرويد قادم لاحقًا).



ويمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الميكروفون “صوتي”، واضغط مع الاستمرار لتسجيل رسالتك، ومن ثم اختر من بين خمس خيارات مختلفة لتغيير صوتك إلى صوت روبوت أو شبح أو غوريلا أو فأر.



وتظهر الخيارات الخمسة بعد تسجيل رسالة صوتية، مما يتيح لك تعديلها قبل إرسالها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية