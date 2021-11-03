Microsoft Defender يخضع لإصلاح شامل

الوكيل الإخباري - حصل تطبيق Microsoft Defender لنظام التشغيل ويندوز على إصلاح شامل يسمح لمشرفي الشبكة المنزلية بالتحكم في تطبيقات أندرويد و iOS وماك لمراقبة مكافحة الفيروسات والتصيد الاحتيالي وكلمات المرور المخترقة وتنبيهات سرقة الهوية من لوحة معلومات أمان واحدة.

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وكانت حلول مكافحة الفيروسات في الماضي عبارة عن تطبيق حاسب واحد، حيث يحصل كل جهاز على الحماية الخاصة به. ولكن لا يتواصل أي جهاز مع جهاز آخر.



وباستخدام هذا الإعداد، إذا اكتشف أحد الأجهزة برامج ضارة، فلن يعرفها سوى الشخص الذي يستخدم الجهاز، بدلاً من توفير لوحة معلومات مركزية لإعداد التقارير.

ونظرًا لأن الشبكات المنزلية أصبحت أكثر تعقيدًا واتصالًا وتنوعًا بشكل متزايد، بدأ بائعو برامج مكافحة الفيروسات بتقديم إصدارات مجردة من منتجات المؤسسات الخاصة بهم التي سمحت للمسؤول المنزلي بإدارة جميع أجهزته من لوحة معلومات واحدة.



وركزت مايكروسوفت على مدار السنوات القليلة الماضية على أمان المؤسسة مع ترك مستخدمي ويندوز 10 مع برنامج Microsoft Defender المضاد للفيروسات المضمن.



واستنادًا إلى تطبيق Microsoft Defender Preview الجديد الذي تمت إضافته إلى متجر الشركة في الأسبوع الماضي، فإن هذا كله على وشك التغيير.



ويبدو أن الشركة قد قامت ببناء مجموعة أمان منزلية كاملة الميزات لنظام التشغيل ويندوز 11 وويندوز 10 وأندرويد و iOS و macOS.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية