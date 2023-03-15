Microsoft Teams ستتيح التحول إلى صورة رمزية ثلاثية الأبعاد في مايو

الوكيل الإخباري - تضيف Microsoft أخيرًا صورها ثلاثية الأبعاد لجميع مستخدمي Microsoft Teams بدءًا من مايو ، وفقًا لتحديث خارطة طريق Microsoft 365 ، وأعلنت Microsoft في الأصل عن ميزة الصور الرمزية في عام 2021 وكانت تختبرها بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.

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وتم تصميم الصور الرمزية في Microsoft Teams للسماح للأشخاص بتجنب الظهور على الكاميرا أثناء الاجتماعات، وإذا كنت لا تشعر بالفيديو أو كنت بحاجة إلى استراحة من المكالمات المستمرة ، فيمكنك تبديل الصورة الرمزية ثلاثية الأبعاد التي ستتحرك بناءً على إشاراتك الصوتية وحدها - لا حاجة إلى كاميرا على الإطلاق،وفقا لتقرير theverge.



وقالت كاتي كيلي ، مديرة المنتج الرئيسية لـ Microsoft Mesh ، في مقابلة مع The Verge في عام 2021 "نحن قادرون على تفسير إشاراتك الصوتية لتحريك تلك الصورة الرمزية ، لذلك تشعر أنها موجودة وتشعر أنها موجودة معك."



وتخطط Microsoft أيضًا لاستخدام هذه الصور الرمزية في اجتماعاتها ثلاثية الأبعاد الغامرة التي أبرمت شراكة مع Meta لنشرها في سماعات رأس الواقع الافتراضي، و تقوم Microsoft بإنشاء عميل Teams لسماعات Meta Quest للسماح للأشخاص بعقد اجتماعات في الواقع الافتراضي باستخدام صور رمزية ثلاثية الأبعاد تتميز برموز تعبيرية متحركة ورسوم متحركة مثل القدرة على رفع الأيدي.

اليوم السابع

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