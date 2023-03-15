الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

تخفيض أسعار 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية قبيل رمضان

الحكومة تعرض التجربة الأردنية الغذائية على رومانيا

الذهب يتقلب.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر محليا بعد التسعيرة الثالثة

تحذير جديد بشأن الأحوال الجوية في الأردن اليوم

تطورات إصدار عفو عام يشمل جميع القضايا في الأردن

هام من الضمان للذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم

جامعة تقرر تأجيل الاقتطاعات على رواتب العاملين لشهرين

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

بدء التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني العام المقبل

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

الأربعاء، 15-03-2023 12:58 م

Microsoft Teams ستتيح التحول إلى صورة رمزية ثلاثية الأبعاد في مايو

unnamed


الوكيل الإخباري - تضيف Microsoft أخيرًا صورها ثلاثية الأبعاد لجميع مستخدمي Microsoft Teams بدءًا من مايو ، وفقًا لتحديث خارطة طريق Microsoft 365 ، وأعلنت Microsoft في الأصل عن ميزة الصور الرمزية في عام 2021 وكانت تختبرها بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.

اضافة اعلان


وتم تصميم الصور الرمزية في Microsoft Teams للسماح للأشخاص بتجنب الظهور على الكاميرا أثناء الاجتماعات، وإذا كنت لا تشعر بالفيديو أو كنت بحاجة إلى استراحة من المكالمات المستمرة ، فيمكنك تبديل الصورة الرمزية ثلاثية الأبعاد التي ستتحرك بناءً على إشاراتك الصوتية وحدها - لا حاجة إلى كاميرا على الإطلاق،وفقا لتقرير theverge.  

وقالت كاتي كيلي ، مديرة المنتج الرئيسية لـ Microsoft Mesh ، في مقابلة مع  The Verge في عام 2021  "نحن قادرون على تفسير إشاراتك الصوتية لتحريك تلك الصورة الرمزية ، لذلك تشعر أنها موجودة وتشعر أنها موجودة معك."

وتخطط Microsoft أيضًا لاستخدام هذه الصور الرمزية في اجتماعاتها ثلاثية الأبعاد الغامرة التي أبرمت شراكة مع Meta لنشرها في سماعات رأس الواقع الافتراضي، و تقوم Microsoft بإنشاء عميل Teams لسماعات Meta Quest للسماح للأشخاص بعقد اجتماعات في الواقع الافتراضي باستخدام صور رمزية ثلاثية الأبعاد تتميز برموز تعبيرية متحركة ورسوم متحركة مثل القدرة على رفع الأيدي.

 

 

اليوم السابع 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مايكروسوفت تستعد لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي البشر

كيفية_إنشاء_حساب_جديد_على_ياهو_Yahoo

خطأ مدمر من ياهو كان يمكن أن يغير الإنترنت

135-1024x768-1551518594

حيلة على واتساب لقراءة الرسالة كاملة دون فتحها

477062

ميتا الشركة الأم لفيسبوك تعلن العمل على شبكة اجتماعية جديدة

جوجل5

من منا لا يستخدم خرائط غوغل؟ إليك ميزات قد لا تعرفها

360-Youtube-Ads-1288x724

يوتيوب تتخلص من نوع إعلانات مزعج