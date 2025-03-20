الخميس 2025-03-20 11:06 ص
 

Nvidia تعلن عن أحدث تقنياتها للذكاء الاصطناعي

ل
تعبيرية
 
الخميس، 20-03-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري- كشفت Nvidia خلال مؤتمر GTC 2025 التقني عن أحدث ما طورته من معالجات وتقنيات للعمل مع الذكاء الاصطناعي.

وأبرز ما استعرضته Nvidia خلال المؤتمر كانت معالجات الرسوميات الجديدة RTX Pro Blackwell التي صممت لتلبي احتياجات المبرمجين ومصممي الغرافيك والفيديوهات ومراكز البيانات.

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ومن أبرز إصدارات السلسلة جاء معالج الرسوميات RTX Pro 6000 Blackwell الذي صمم للعمل مع الحواسب المكتبية والحواسب المحمولة، إضافة إلى إصدار خاص من هذا المعالج، مخصص لمراكز البيانات.


كما أعلنت Nvidia خلال المؤتمر أيضا عن الجيل الثاني من معالجات Vera Rubin، وأشارت إلى أن المعالجات الجديدة تتمتع بأداء يعادل ضعف أداء معالجات الجيل الأول من هذا النوع، وأشارت إلى أن هذه المعالجات ستطلق في النصف الثاني من عام 2026، كما ستطلق نسخة Ultra من هذه المعالجات في النصف الثاني من عام 2027.

وخلال المؤتمر قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ إن العالم ككل يتحرك نحو توليد الإجابات من البداية بمساعدة من الذكاء الاصطناعي، بدلا من استدعاء إجابات مخزنة، وتحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى قدرات حوسبة تعادل نحو 100 ضعف القدرات التي كانت مفترضة منذ عام.


وقدمت Nvidia أيضا نموذج Isaac GR00T N1، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر ومخصص لتطوير الروبوتات البشرية، وأشارت إلى أن الخبراء سيعملون على تدريب النموذج على بيانات حقيقية ومختلقة، مع إتاحته لمطوري الروبوتات لاستخدامه في أنظمتهم الذكية.

 

RT

 
 
gnews

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