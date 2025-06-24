الثلاثاء 2025-06-24 02:52 م
 

OpenAI تحذر من خطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية

عغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري- حذّرت شركة OpenAI، المطوّرة لتطبيق ChatGPT، من أن التقدّم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يُستخدم مستقبلاً في تطوير أسلحة بيولوجية فتاكة.

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وقالت الشركة في منشور رسمي على مدونتها إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في علم الأحياء قد تتيح معلومات حساسة يمكن أن تساعد جهات متخصصة على تصنيع أسلحة بيولوجية، مضيفة أن الوصول إلى المعامل والمواد لا يزال حاجزاً، لكنه "ليس حاجزاً مطلقاً".


وأكدت OpenAI أنها لا تنتظر وقوع كارثة كي تبدأ في تفعيل إجراءات الوقاية، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع خبراء الأمن البيولوجي لضمان الاستخدام الآمن لنماذجها.

 

 

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