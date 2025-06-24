OpenAI تحذر من خطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية

وقالت الشركة في منشور رسمي على مدونتها إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في علم الأحياء قد تتيح معلومات حساسة يمكن أن تساعد جهات متخصصة على تصنيع أسلحة بيولوجية، مضيفة أن الوصول إلى المعامل والمواد لا يزال حاجزاً، لكنه "ليس حاجزاً مطلقاً".
وأكدت OpenAI أنها لا تنتظر وقوع كارثة كي تبدأ في تفعيل إجراءات الوقاية، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع خبراء الأمن البيولوجي لضمان الاستخدام الآمن لنماذجها.
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