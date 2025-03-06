OpenAI تخطط لبيع وكلاء ذكاء اصطناعي مقابل 20 ألف دولار شهريا

من بين هذه المنتجات، سيكون هناك وكيل "عامل المعرفة" الذي سيكلف حوالي 2000 دولار شهريًا، بينما سيصل سعر وكيل "مطور البرمجيات" إلى 10 آلاف دولار شهريًا. أما أغلى وكيل في هذه المجموعة، الذي سيقدم دعمًا على مستوى الدكتوراه، فسيصل سعره إلى 20 ألف دولار شهريًا.
يُذكر أن "OpenAI" لم تكشف بعد عن موعد إطلاق هذه الأدوات أو عن العملاء المؤهلين لشرائها. وتشير تقارير إلى أن "سوفت بنك"، أحد المستثمرين الرئيسيين في الشركة، التزم بإنفاق 3 مليارات دولار على منتجات وكيل "OpenAI" هذا العام.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه "OpenAI" تحديات مالية، حيث تكبدت الشركة خسائر تقدر بحوالي 5 مليارات دولار العام الماضي بسبب تكاليف التشغيل والنفقات الأخرى.
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