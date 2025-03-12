OpenAI تكشف عن نموذج جديد في الكتابة الإبداعية يثير إعجاب سام ألتمان

الوكيل الإخباري- في منشور على حسابه على منصة "إكس"، مثالًا توضيحيًا من النموذج، مع توجيه "الرجاء كتابة قصة أدبية قصيرة ذات طابع ميتافيزيقي عن الذكاء الاصطناعي والحزن".

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أوضح ألتمان أن هذه هي المرة الأولى التي يتأثر فيها حقًا بشيء كتب بواسطة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن النموذج استطاع تجسيد الأجواء الميتافيزيقية بشكل صحيح. وقال: "لست متأكدًا بعد من متى سيتم إصدار هذا النموذج، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أتأثر فيها حقًا بشيء مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ لقد حصل على أجواء الخيال الميتافيزيقي بشكل صحيح".



أضاف ألتمان أن كتابة القصص الخيالية لم تكن مجالًا استكشافيًا كبيرًا لشركة OpenAI في السابق. حيث كانت الشركة تركز بشكل أساسي على التحديات في مجالات أكثر صرامة وقابلية للتنبؤ، مثل الرياضيات والبرمجة. ومع ذلك، فإن التجربة الجديدة في الكتابة قد تشير إلى أن "OpenAI" تعتقد أن أحدث جيل من نماذجها يُحسن بشكل كبير في مجال صياغة الكلمات والكتابة الإبداعية.



تاريخيًا، لم يُظهر الذكاء الاصطناعي قدرة كبيرة في مجال الكتابة الأدبية أو المقالات، لكن قد يمثل هذا النموذج نقلة نوعية في كتابة القصص الخيالية بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، مما قد يشير إلى مستقبل جديد في مجال الإبداع الكتابي الرقمي.