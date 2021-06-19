PUBG Mobile تعود إلى الهند

الوكيل الإخباري - أصبحت اللعبة متاحة للتنزيل من متجر جوجل بلاي لأي مستخدم في البلد بشرط أن يقوم بالتسجيل للحصول على وصول مبكر قبل الإطلاق الوشيك.

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وبالرغم من أن PUBG Mobile تستخدم الآن اسمًا مختلفًا، فإنها اللعبة نفسها. علاوة على ذلك يتم تقديم خيار سريع ومباشر للمستخدمين لنقل حسابات PUBG Mobile الخاصة بهم إلى التطبيق الجديد.



وتتطابق اللعبة الجديدة مع PUBG Mobile، ولكن هناك توافق البيانات والدم الأخضر والتذكير الدائم بأنك في عالم افتراضي.



ومن المحتمل أن تكون التغييرات محاولة من Krafton لتهدئة المخاوف السابقة من السلطات المحلية، التي أعرب البعض منهم عن مخاوفهم بشأن تأثير اللعبة في الشباب.

وقبل إعادة إطلاقها المخطط لها، أعلنت Krafton أنها قطعت العلاقات مع تينسنت في الهند ونقل استضافة اللعبة إلى مراكز بيانات Microsoft Azure في البلاد، كما أعلنت Krafton علنًا أنها تستثمر 100 مليون دولار في النظام البيئي للألعاب في الهند.



وأصبحت Battlegrounds Mobile India تستضيف بياناتها في البلاد الآن، ووافقت على إجراء عمليات تدقيق دورية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



