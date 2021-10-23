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السبت، 23-10-2021 01:50 م

PUBG...New State قادمة الى الهواتف في 11 نوفمبر

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كرافتون Krafton أن لعبة PUBG: New State المجانية للأجهزة المحمولة قادمة إلى iOS وأندرويد في 11 نوفمبر.

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وتجري أحداث اللعبة في عام 2051، وتقدم نظرة مستقبلية على صيغة PUBG التي تركز على اللاعبين المتعددين مع ميزات جديدة مثل تخصيص الأسلحة والطائرات المسيرة داخل اللعبة.

وتتوفر اللعبة في أكثر من 200 دولة و 17 لغة عند الإطلاق بعد الاختبار الفني النهائي في 28 دولة في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر.

وشملت دول الاختبار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن والأردن والعراق وقطر والكويت ومصر وعمان ولبنان والبحرين وتركيا.


وتعتبر New State إطلاقًا مهمًا للسلسلة التي ساعدت في زيادة شعبية نوع Battle Royale بعد إطلاق لعبتها الأولى في عام 2017.


وبالرغم من أن New State ليست أول لعبة للهاتف المحمول، بعد إطلاق PUBG Mobile في عام 2018. ولكن الأولى من إنتاج المطور الأصلي للعبة، PUBG Studios.


وتم تطوير PUBG Mobile الأصلية بشكل أساسي من قبل شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت.

 

وتؤكد الشركة على أن New State تأتي بإجراءات قوية لمكافحة الغش عند الإطلاق، وأن الشركة تراقب المجتمع بنشاط للوقوف على المشكلات قبل أن تنتشر على نطاق واسع.


وواجهت ألعاب PUBG Mobile مشاكل كبيرة مع الغشاشين في الماضي، حيث أبلغت التقارير في وقت سابق من هذا العام أن إحدى مجموعات الغش قد حققت أكثر من 70 مليون دولار من عمليات الغش في اللعبة.


ومع ذلك، فإنها ليست اللعبة الوحيدة التي واجهت هذه المشكلات. وأصدرت شركات أخرى مثل Activision و Valve أخبارًا مؤخرًا حول جهودها لمنع الغش في ألعابها وأجهزتها، على التوالي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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