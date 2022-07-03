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الأحد، 03-07-2022 04:23 م

Rufus تتيح لك تجاوز قيود تثبيت ويندوز 11

windows11


الوكيل الإخباري - يأتي نظام التشغيل ويندوز 11 بمتطلبات تثبيت أكثر تقييدًا عند مقارنته بسابقه، بما في ذلك القيود المفروضة على المعالجات القديمة بالإضافة إلى طلب اتصال بالإنترنت وحساب مايكروسوفت.

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وإحدى الميزات الجديدة القادمة لتحديث ويندوز11 المسمى 22H2 هي متطلبات حساب مايكروسوفت لجميع عمليات التثبيت الجديدة، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الإصدار Home أو Pro من نظام التشغيل.


ويصحح تحديث 22H2 بعض أوجه القصور الأصلية لنظام التشغيل ويندوز 11 مع إضافة بعض التحسينات.


وهناك حلول تسمح بالترقية إلى ويندوز 11 عبر وحدات المعالجة المركزية غير المدعومة، ولا تحظر الشركة هذه الطرق.


ولكن إذا كنت تتطلع إلى إزالة النظام التشغيلي السابق وإجراء تثبيت جديد لنظام التشغيل ويندوز 11 وإعداده باستخدام حساب محلي فقط، فإن بإمكانك القيام بذلك بسهولة باستخدام أداة تسمى Rufus.


ولطالما استخدمت أقسام تكنولوجيا المعلومات التطبيق لإنشاء مثبتات ويندوز قابلة للإقلاع. ويتمتع أحدث إصدار من الأداة بالقدرة على إزالة متطلبات حساب مايكروسوفت عبر الإنترنت، إلى جانب التعقيدات الأخرى.


ويمكن لأداة Rufus تجاوز أجهزة الحواسيب التي تفتقر إلى TPM 2.0 (بما في ذلك أجهزة ماك العاملة بمعالجات إنتل)، وأجهزة الحاسب التي تحتوي على أقل من 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو سعة تخزين 64 جيجابايت. ويمكنك أيضًا تعطيل عملية جمع البيانات تلقائيًا.


وتظل بحاجة إلى إبقاء جهاز حاسبك في وضع عدم الاتصال بالإنترنت بشكل كامل أثناء الإعداد لتخطي متطلبات حساب مايكروسوفت، كما في الطرق السابقة.

 

ولكن طريقة Rufus تجعل الأمر أسهل بكثير من خلال تخطي تعديلات التسجيل اليدوية، بالإضافة إلى أن البرنامج مجاني ومفتوح المصدر.

 

البوابة العربية للاخبار التقنية 

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