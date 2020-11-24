SteelSeries تعيد ابتكار Arctis 7 الأكثر مبيعًا للجيل القادم من أجهزة PlayStation و Xbox

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة SteelSeries ، الشركة الرائدة في مجال ملحقات الألعاب والرياضات الإلكترونية اليوم عن أول سماعات رأس للألعاب صنعت خصيصًا للجيل القادم من أجهزة PlayStation و Xbox - Arctis 7X و Arctis 7P.

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تأخذ هذه السماعات أفضل مكونات Arctis 7 الأصلية المحبوبة ، وتضيف دونجل USB-C اللاسلكي من Arctis 1 Wireless ، للحصول على أفضل تجربة صوتية لأجهزة"الجيل القادم" من PlayStation 5 و Xbox Series X | S.



وأضاف السيد احتشام رباني، الرئيس التنفيذي لشركة SteelSeries: "إن بداية الجيل القادم من أجهزة الألعاب هي أحد أكثر الأحداث التي يترقبها اللاعبين في كل مكان".

"في حين أن سماعات رأس أجهزة الألعاب من الجيل القادم ستستمر في دفع حدود الدقة المرئية ومعدلات عرض إطارات هذه الأجهزة ، فإننا ملتزمون بتقديم تجربة صوتية جديدة للاعبين. نعتقد أن Arctis 7X و Arctis 7P الجديدتان ستكونان، دون أدنى شك، سماعات الألعاب اللاسلكية المفضلة بين لاعبي الأجهزة المتخصصة لكافة هذه الأجهزة!"



Arctis 7X - أفضل سماعة رأس لاسلكية للألعاب تتوافق اليوم مع Xbox Series X | S.





فازت Arctis 7 الأصلية من SteelSeries بجوائز مميزة أكثر من أي سماعة ألعاب أخرى - والآن نُعيد تصميمها خصيصًا للصوت اللاسلكي من الجيل القادم لأجهزة Xbox Series X | S ، مع التوافق الكامل مع الإصدارات السابقة مع جميع أجهزة Xbox One.



باستخدام دونجل USB-C اللاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز من SteelSeries ، يمكن للاعبين التبديل بسهولة بين الألعاب على Xbox وأجهزة PlayStation و Nintendo Switch والكمبيوتر الشخصي والجوال. تتيح هذه التقنية اللاسلكية ذات زمن الانتقال المنخفض للغاية بتردد 2.4 جيجا هرتز للاعبين الحصول على تجربة ألعاب كاملة عالية الدقة وخالية من التأخير على أجهزة Xbox Series X | S. مثل باقي مجموعة Arctis ، يستخدم Arctis 7X نفس برامج تشغيل السماعات عالية الجودة مثل Arctis 7 ، والتي تتميز بمناظر Arctis الصوتية الرائعة، مع التركيز على الأصوات الدقيقة والمُهمّة لمنح اللاعبين ميزة صوتية تتوافق مع تكنولوجيا أجهزة ألعاب الجيل الجديدة المفضلة لديهم.



تتميز Arctis 7X بعمر بطارية رائد في الصناعة، مع استخدام لاسلكي متواصل لمدة 24 ساعة، بحيث يمكن للاعبين اللعب لأيام دون الحاجة إلى القلق بشأن ما إذا كانت سماعاتهم ستحتاج إلى إعادة الشحن أم لا. وتحافظ سماعة الرأس أيضًا على أفضل الخصائص لبقية عائلة Arctis، مثل تصميم نظّارات التّزلج الواقية المميزة، وميكروفون إلغاء الضوضاء ClearCast المعتمد من Discord ، وأدوات التحكم في سماعات الرأس التي تتيح للاعبين ضبط مستوى الصوت بسهولة ، وتوازن ChatMix وكاتم الصوت المباشر للميكروفون على سماعة الرأس.



تتوفر Arctis 7X الآن عالميًا بسعر 149.99 دولارًا على https://steelseries.com/gaming-headsets/arctis-7x.

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Arctis 7P - أفضل سماعة رأس لاسلكية للألعاب تتوافق اليوم مع PlayStation 5







تشتمل Arctis 7P على جميع الميزات نفسها مثل Arctis 7X ، ولكنها تستخدم دونجل USB-C لاسلكي أصغر ، نظرًا لافتقارها إلى توافق Xbox. حيث تتوافق Arctis 7P تمامًا مع PlayStation 5 ، وهي متوافقة مع الإصدارات السابقة من PS4 و Nintendo Switch والكمبيوتر الشخصي والأجهزة المحمولة.



بالإضافة إلى ذلك ، بدلاً من عناصر التحكم في ChatMix الموجودة على الأذن مثل Arctis 7X ، يمكن للاعبين ضبط sidetone (المعروف أيضًا باسم مراقبة الميكروفون) مباشرة من Arctis 7P.

Sidetone للاعبين بالتحكم في مقدار إدخال الميكروفون الذي يتم توجيهه مرة أخرى إلى سماعة الرأس ، حتى يتمكنوا من اختيار مقدار صوتهم والأشياء المحيطة التي يسمعونها.



تأتي Arctis 7P بلون أبيض وأزرق مذهل ليلائم جهاز PlayStation 5 ، كما تتوفر باللون الأسود الأنيق أيضاً. متوفرة اليوم عالميًا بسعر 149.99 دولارًا على https://steelseries.com/gaming-headsets/arctis-7p.



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قم بزيارة موقع SteelSeries.com للحصول على قائمة بجميع سماعات الرأس المتوافقة مع الجيل التالي.



