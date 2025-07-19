السبت 2025-07-19 06:00 م
 

WeTransfer تنفي استخدام الملفات في تدريب الذكاء الاصطناعي

بق4قفغ
تعبيرية
 
السبت، 19-07-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-   نفت شركة WeTransfer بشكل قاطع توظيف ملفات المستخدمين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بعد موجة انتقادات ناتجة عن تعديل غامض في شروط الخدمة يسمح لها بـ"نسخ وتوزيع وتعديل وعرض" المحتوى. وأكدت الشركة أنها لا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي لمعالجة المحتوى، ولا تبيع بيانات المستخدمين لأي طرف ثالث.

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ردًا على الجدل، أعلنت WeTransfer عن تحديث شروط الاستخدام في 8 أغسطس المقبل لتوضيح أن الترخيص الممنوح يقتصر فقط على تحسين وتشغيل الخدمة وفقاً لسياسة الخصوصية.


وتأتي هذه الحادثة ضمن موجة مخاوف مماثلة طالت شركات مثل Dropbox وZoom، مما يعكس الحاجة الملحة لشفافية أكبر حول كيفية تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي.

 

لبنان 24 

 
 
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