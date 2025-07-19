WeTransfer تنفي استخدام الملفات في تدريب الذكاء الاصطناعي

ردًا على الجدل، أعلنت WeTransfer عن تحديث شروط الاستخدام في 8 أغسطس المقبل لتوضيح أن الترخيص الممنوح يقتصر فقط على تحسين وتشغيل الخدمة وفقاً لسياسة الخصوصية.
وتأتي هذه الحادثة ضمن موجة مخاوف مماثلة طالت شركات مثل Dropbox وZoom، مما يعكس الحاجة الملحة لشفافية أكبر حول كيفية تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي.
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