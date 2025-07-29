Youbooks.. ذكاء اصطناعي يؤلف لك كتابًا بـ50 دولارا فقط

كيف تعمل؟
تعتمد Youbooks على نماذج متقدمة مثل ChatGPT وClaude وGemini وLLaMA، وتقوم بدمج الكتابة مع بيانات حديثة يتم جمعها في الوقت الفعلي. ويمكن للمستخدم تخصيص الأسلوب والنبرة باستخدام كتاباته السابقة أو ملاحظاته الشخصية.
خطوات منظمة:
تمر عملية التأليف بأكثر من 1000 خطوة تشمل البحث، والصياغة، وتحديث المعلومات، مع إشراك المستخدم لضمان تطابق المحتوى مع رؤيته.
📚 الأداة كانت سابقًا تكلف مئات الدولارات، لكنها أصبحت الآن في متناول الجميع، مما يفتح الباب لهواة الكتابة والمؤلفين الطموحين لتحقيق حلمهم بسرعة وسهولة.
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