Youbooks.. ذكاء اصطناعي يؤلف لك كتابًا بـ50 دولارا فقط

الوكيل الإخباري- لم يعد تأليف الكتب حكرًا على المحترفين أو يتطلب أشهرًا من العمل، إذ تتيح أداة Youbooks المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأي شخص تحويل فكرة بسيطة إلى كتاب متكامل يصل حجمه إلى 300 ألف كلمة، مقابل أقل من 50 دولارًا.

اضافة اعلان



كيف تعمل؟

تعتمد Youbooks على نماذج متقدمة مثل ChatGPT وClaude وGemini وLLaMA، وتقوم بدمج الكتابة مع بيانات حديثة يتم جمعها في الوقت الفعلي. ويمكن للمستخدم تخصيص الأسلوب والنبرة باستخدام كتاباته السابقة أو ملاحظاته الشخصية.



خطوات منظمة:

تمر عملية التأليف بأكثر من 1000 خطوة تشمل البحث، والصياغة، وتحديث المعلومات، مع إشراك المستخدم لضمان تطابق المحتوى مع رؤيته.



📚 الأداة كانت سابقًا تكلف مئات الدولارات، لكنها أصبحت الآن في متناول الجميع، مما يفتح الباب لهواة الكتابة والمؤلفين الطموحين لتحقيق حلمهم بسرعة وسهولة.