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الإثنين، 23-05-2022 04:47 م

ZOOM تضيف أدوات جديدة لتسهيل التواصل في الاجتماعات

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الوكيل الإخباري - يعد برنامج زووم أحد أفضل تطبيقات الدردشة عبر الفيديو المتوفرة حالياُ، وذلك لأنه مجاني للاستخدام الشخصي، وبإمكانه إجراء واستيعاب مكالمات الفيديو الكبيرة.

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إضافة مجموعة من الأدوات الجديدة

 
ووفقاً لموقع "سي نت" دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فقد كشفت زووم عن إضافة مجموعة الآلات الجديدة في بيان عبر الإنترنت، مشيرةً، إلى أن التحديث يستهدف تحسين التفاعل بين المشاركين في الاجتماعات وجعل الغرف الفرعية أكثر جاذبية.


وأشار الموقع، إلى أنه مع اتجاه المزيد من الشركات إلى تبني نظام العمل الهجين الذي يجمع بين العمل من المكتب والعمل من المنزل، تتطلع زووم إلى الابتكار المساعدة في اتاحة بعض التفاعلات المرتجلة والمصادفات التي تحدث بين الموظفين داخل المكاتب، أثناء تواصلهم في الاجتماعات الافتراضية عبر تطبيق زووم.


تفاصيل الأدوات الجديدة

 
وبحسب بيان الشركة، فعلى سبيل المثال تتيح خاصية "وضع التعاون" الجديدة في تطبيق زووم ترقية نموذج شاشة المشاركة لتصبح تفاعلية، ويستطيع في هذه الحالة مدير الاجتماع بدء التجارب التعاونية لأي تطبيق خلال الاجتماعات وجلسات العصف الذهني وغير ذلك.


كما أن "الغرف الفرعية" على تطبيق زووم تساعد في زيادة التعاون والتفاعل أثناء اجتماعات التطبيق من خلال تقسيم الاجتماعات الكبيرة إلى وحدات أصغر، وبالتالي تقلص الحواجز أو القيود التي يمكن أن يواجهها أي مشارك عندما يجد نفسه مضطراً للحديث أمام عدد كبير من المشاركين.


كما يتيح التطبيق الآن إضافة بعض الألعاب وإعادة إنشاء أماكن اجتماع فعلية، حيث تريد زووم مساعدة الشركات في التفاعل بفاعلية أكبر مع المشاركين في الاجتماع.

 

سيدتي

 

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