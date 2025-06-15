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iOS 26 ينهي معاناة مستخدمي آيفون مع نغمات الرنين

ففتف
تعبيرية
 
الأحد، 15-06-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من الانتظار، سيحصل مستخدمو آيفون على ميزة تعيين نغمة رنين مخصصة بسهولة، وذلك مع إصدار iOS 26 المرتقب، بحسب ما كشفه موقع MacWorld.

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الميزة التي كانت متوفرة على أندرويد منذ 2008، ستُصبح ممكنة على آيفون من دون الحاجة لاستخدام تطبيقات معقدة مثل GarageBand أو أجهزة ماك.


وسيتمكن المستخدم من اختيار أي ملف صوتي من تطبيقات مثل "الملفات" أو "المذكرات الصوتية"، ثم النقر على خيار "استخدام كنغمة رنين"، لتُضاف مباشرة إلى قائمة النغمات مع إمكانية تخصيصها للمكالمات أو لجهات معينة.

 

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