iOS 26 ينهي معاناة مستخدمي آيفون مع نغمات الرنين

الميزة التي كانت متوفرة على أندرويد منذ 2008، ستُصبح ممكنة على آيفون من دون الحاجة لاستخدام تطبيقات معقدة مثل GarageBand أو أجهزة ماك.
وسيتمكن المستخدم من اختيار أي ملف صوتي من تطبيقات مثل "الملفات" أو "المذكرات الصوتية"، ثم النقر على خيار "استخدام كنغمة رنين"، لتُضاف مباشرة إلى قائمة النغمات مع إمكانية تخصيصها للمكالمات أو لجهات معينة.
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