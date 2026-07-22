itel تكشف عن هاتف جديد ينافس هواتف أندرويد المتوسطة - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت شركة itel عن هاتفها الجديد itel City 200s، الذي تستعد لطرحه عالميًا لمنافسة هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

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ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع شاشة IPS LCD بحجم 6.78 بوصة وتردد 120 هرتز.



ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 ومعالج Unisoc T7250، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وخيارات تخزين 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسعة.



ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، إلى جانب بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.