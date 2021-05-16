الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بدء حملة للتطعيم ضد كورونا لمدارس القطاع الخاص في عمّان وإربد الأربعاء

تعميم بخصوص تجديد تصاريح التنقل

آخر ما كتبه شهيدان في غزة قبل أن يرتقيا- شاهد

شاهد نيابة عامة: مستشفى السلط طلب التزود بالأكسجين مرتين قبل نفاده

33 شهيداً في مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة

الصحة: الفرق في الحالات النشطة لكورونا سببه اعتماد أسبوعين مدة الشفاء

تونس.. وقفة تضامنية مع فلسطين تتحول إلى مسيرة حاشدة

202 شهيد حصيلة عدوان الاحتلال في فلسطين

السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان وإفريقيا

الخارجية : نتابع اعتقال أردنيين تسللا إلى حدود الأراضي الفلسطينية

الأحد، 16-05-2021 03:05 م

آخر ما كتبه شهيدان في غزة قبل أن يرتقيا- شاهد

دجح
دمار في غزة


الوكيل الإخباري - هؤلاء الذين ارتقوا إلى السماء ، باسم الشهادة ، استطاعوا أن يُثبتوا للعالم بجدارة أن فلسطين "خط أحمر" ، وأن المقاومة الطريق المختصر للحفاظ على القضية الفلسطينية .

اضافة اعلان
 

شهداء ، ما زالت أرض فلسطين تتخضب بدمائهم الزكية ، ومواقع التواصل الاجتماعي لم تتغيّب عن الحدث الجلل ، فأرفقت آخر ما كتبه عدد من شهداء فلسطين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، لتكون كرسالة إلى العالم " أن الفلسطينيين لا يهابون الموت".

 

الشهيد سامح الكولك كتب على صفحته ، حيث ارتقى فجر اليوم شهيدا  بمجزرة شارع الوحدة بغزة: 

وإن أخذني الموت يوماً ولم نلتقي فلا تنسى أني قد تمنيت لقائك كثيراً.. يا قدس يا مدينة الصلاه.


 كما كتبت الشهيدة رهام الكولك ، قبل استشهادها على صفحتها " يارب سلم" ، فقضت بعدها بصاروخ من الاحتلال على منزل عائلتها : 


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999116739

33 شهيداً في مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة

شهيد

202 شهيد حصيلة عدوان الاحتلال في فلسطين

سرايا القدس

سرايا القـ ـدس تنشر لأول مرة مشاهد لصـ ار و خ القـ ـاسـ م - فيديو

مركز صحي

غزة: قوات الاحتلال تستهدف مركز صحي شهداء الدرج

وزير

وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة الاحتلال

8201927232543434581841

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 181 شهيدا

أخبار متعلقة
2019062103212040

الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين

807194a8-b53a-4734-aa0f-1b9969cba3c1

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

5FfTR

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

Baup7

الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين في مدخل حزما

ح

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بلدتين بالقدس

0308f349-5bc2-492b-8c9a-d4859e93536a

مستوطنون يهاجمون منازل وممتلكات المقدسيين في الشيخ جراح