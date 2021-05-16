آخر ما كتبه شهيدان في غزة قبل أن يرتقيا- شاهد

الوكيل الإخباري - هؤلاء الذين ارتقوا إلى السماء ، باسم الشهادة ، استطاعوا أن يُثبتوا للعالم بجدارة أن فلسطين "خط أحمر" ، وأن المقاومة الطريق المختصر للحفاظ على القضية الفلسطينية .

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شهداء ، ما زالت أرض فلسطين تتخضب بدمائهم الزكية ، ومواقع التواصل الاجتماعي لم تتغيّب عن الحدث الجلل ، فأرفقت آخر ما كتبه عدد من شهداء فلسطين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، لتكون كرسالة إلى العالم " أن الفلسطينيين لا يهابون الموت".

الشهيد سامح الكولك كتب على صفحته ، حيث ارتقى فجر اليوم شهيدا بمجزرة شارع الوحدة بغزة:

وإن أخذني الموت يوماً ولم نلتقي فلا تنسى أني قد تمنيت لقائك كثيراً.. يا قدس يا مدينة الصلاه.





كما كتبت الشهيدة رهام الكولك ، قبل استشهادها على صفحتها " يارب سلم" ، فقضت بعدها بصاروخ من الاحتلال على منزل عائلتها :



