إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، وفلسطيني دهسا، وآخر بقنبلة غاز أدت إلى كسر في الرجل، الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة وانتشرت في محيط مقام يوسف تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال شابا-لم تعرف هويته بعد- في منطقة الضاحية.



وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب الفلسطينيين ومنازلهم، واستهدفت الطواقم الصحفية بشكل مباشر، عقب إغلاق شارع عمان بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، كما أصيب شخص بقنبلة غاز مباشرة أدت إلى كسر في رجله، وشخص آخر تعرض للدعس من "جيب" عسكري ونقل إلى المستشفى.

وفا