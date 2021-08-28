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السبت، 28-08-2021 09:34 ص

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في بلدة يعبد

فلسطين-2


الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال، خلال مواجهات مع الشبان عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المنازل والمواطنين خاصة في حي أبو شملة.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد وكفيرت وعرابة، ونصبت حواجز عسكرية وأوقفت المركبات ودققت في هويات راكبيها وسجلت أرقامها.

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المصدر: وفا

 

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