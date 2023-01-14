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السبت، 14-01-2023 12:44 م

إصابة عدد من المزارعين بالاختناق في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين، اليوم السبت، بحالات اختناق، جراء استهدافهم بالغاز المسيل للدموع، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال المتمركزة داخل المواقع العسكرية شرق خان يونس أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة والغاز السام تجاه المزارعين شرق بلدتي خزاعة وعبسان، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، وضيق في التنفس.


يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه المزارعين شمال وشرق قطاع غزة، وتنغص وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

 

وفا


 




 

 


 

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