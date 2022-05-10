إصابة 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال في نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب، مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، و13 بالرصاص المطاطي، فجر اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قبر يوسف شرق نابلس.

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وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف ما أدى الى اصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، و13 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالوجه.



وأضاف أن 27 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، فيما جرى إخلاء مريض من منزله في المنطقة.



وكان عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية من جيش الاحتلال واندلاع مواجهات في المنطقة.

وفا