الأحد 28-02-2021
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الأحد، 28-02-2021 09:17 م

ابتداء من الغد

إغلاق عنبتا وكفر زيباد بطولكرم لمدة يومين بسبب كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر إغلاق بلدتي عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين ابتداء من صباح غد الاثنين.

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وأكد المحافظ في تصريح صحفي أن الإغلاق جاء في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفي إطار الجهود المبذولة والمستمرة للحد من تفشيه، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

 

وأوضح أن هذا القرار قابل للتجديد حسب تطورات الحالة الوبائية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما أنه لا يشمل المخابز والصيدليات.

 

المصدر : وفا

 

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