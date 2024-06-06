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إنزال خلف خطوط "العدو".. القسام تعلن اختراق السياج الفاصل مع إسرائيل

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الخميس، 06-06-2024 06:35 م

إنزال خلف خطوط "العدو".. القسام تعلن اختراق السياج الفاصل مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) - تنفيذ عملية اختراق للسياج الفاصل مع إسرائيل، وأكدت قتل 5 من جنود الاحتلال في عملية أخرى برفح.

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وذكرت القسام، في بيان مقتضب اليوم الخميس، "في عملية إنزال خلف الخطوط، تمكن مجاهدو القسام من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".


وجاء ذلك بعد أن اعترفت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم بمقتل جندي، وإصابة عدد من الجنود في عمليات للمقاومة الفلسطينية برفح.


وأعلن الجيش الإسرائيلي مصرع أحد جنوده و"مقتل 3 مسلحين فلسطينيين" خلال ما وصفه بأنه إحباط تسلل لخلية قرب السياج الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم شرق رفح فجر اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوة من الجيش رصدت عددا من المشتبه فيهم يحاولون اجتياز الحاجز الأمني بمنطقة رفح، حيث اندلع اشتباك تخلله تبادل لإطلاق النار.


وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن طائرة لسلاح الجو استهدفت أفراد هذه الخلية وقضت على اثنين منهم، كما نجحت دبابة في القضاء على متسلل ثالث، حسب قوله.


وفي عملية أخرى، أعلنت كتائب القسام قتل 5 جنود إسرائيليين بعد تفجير فتحة نفق غرب رفح.


وذكرت القسام، في بيان، "تمكن مجاهدونا فجر اليوم من تفجير عين نفق فخخت مسبقا بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح".

وتزامنت تلك التطورات مع تأكيد إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش خفّض قواته بمدينة رفح، وأن لواء "بسلماح" غادر رفح بينما بقيت 5 ألوية بالمدينة.


ومنذ 6 مايو/ أيار يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح؛ ما أجبر أكثر من مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يتوقع أن تكتمل مهامه الرئيسية في رفح أواخر يونيو/حزيران الجاري، وأوضحت أن تلك المهام تشمل "تفكيك لواء حماس الأخير، وتدمير الأنفاق على امتداد محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي مع مصر".

 




 

 


 

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