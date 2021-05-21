الجمعة 21-05-2021
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الجمعة، 21-05-2021 12:42 م

احتفالات في القدس والمسجد الأقصى احتفالا بالنصر

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الوكيل الاخباري - نظم الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، مسيرات واحتفالات في المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة احتفالاً بالنصر الذي حققه الفلسطينيون في قطاع غزة على الاحتلال الإسرائيلي.

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ورفع المحتفلون الاعلام الفلسطينية، في ساحات المسجد الاقصى وهم يهتفون نصرة لغزة والقدس، والنصر الذي تحقق بمنع اقتحام الأقصى خلال "عيد توحيد القدس ونزول التوارة"، كما وزع الشبان الحلوى على الوافدين الى الأقصى، وخرج المحتفلون من باب حطة رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الهتافات، وسط تواجد لقوات الاحتلال.


وشهدت بلدات واحياء عديدة في القدس احتفالات بالنصر، وقد تجمع في منطقة باب العامود المئات من الفلسطينيين، وهتفوا احتفالا بالنصر الذي تحقق.


--(بترا)

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