الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

الخميس، 04-05-2023 12:29 م

استشهاد الشابة إيمان عودة برصاص الاحتلال في نابلس

اسعاف


الوكيل الإخباري - استُشهدت، اليوم الخميس، الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عاما)، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

اضافة اعلان


وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشابة عودة قرب دوار عينابوس وسط حوارة.


وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر تسلمت الشابة عودة، التي أصيبت برصاصة في الصدر، وأجرت لها عملية إنعاش قلب ورئتين ونقلتها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، قبل الإعلان عن استشهادها متأثرة بإصابتها.


وبارتقاء الشهيدة عودة، ترتفع حصيلة الشهداء اليوم الخميس، إلى أربعة، بعد استشهاد الشبان: معاذ مصري، وإبراهيم جبر، وحسن قطناني، برصاص قوات الاحتلال، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.


يذكر أن 108 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

جحح

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ من قلقيلية

اااا

قوات الاحتلال تقتحم منطقة في بيت لحم

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد "الأقصى"

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

رر

3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس

أخبار متعلقة
احتلال 9

الاحتلال يقتحم البلدة القديمة من نابلس ويحاصر منزلا

ا

إصابة ضابط وجندي إسرائيليين باشتباك في نابلس

احتلال 99

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة نابلس

قوات الاحتلال

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

اح

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية

نابلس

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط نابلس