الخميس 13-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة : 67 شهيداً و 388 اصابة حتى الان جراء العدوان الاسرائيلي

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

القطاع الطبي في غزة ،، بين إجرام الاحتلال وقسوة الجائحة

قوات الاحتلال تتجهز لاقتحام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

عباس : نريد مستقبلا بلا احتلال ولا استيطان ولا مستوطنين

ولي العهد : يأتي العيد ودعاؤنا موصول بأن يحفظ الله بيت المقدس أرض الرباط

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف

الخميس، 13-05-2021 11:25 ص

استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

2-9304


الوكيل الاخباري - استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي المتواصل والعنيف على مختلف مناطق قطاع غزة.

اضافة اعلان

واكدت مصادر فلسطينية استشهاد مواطن واصابة آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الفخاري شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.


كما قامت طواقم الدفاع المدني بانتشال شهيدين (رجل وزوجته) من منزل يعود لعائلة المدهون في منطقة الشيخ زايد شمالي القطاع تعرض لقصف طائرات الاحتلال خلال ساعات فجر اليوم.


واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة انه وصل الى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر الى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات.


وقصفت طائرات الاحتلال بناية الدوحة التي تضم مقر البنك الوطني الإسلامي ومقر البريد ومكاتب محامين وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مما ادى الى تدميرها، كما قصفت طائرات الاحتلال بناية سكنية قرب شارع الوحدة في حي الرمال وسط مدينة غزة مما ادى الى تدميرها بالكامل.


وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق شمال قطاع غزة بالقذائف، حيث استهدفت منزلا في بيت لاهيا مما ادى الى اشتعال النار فيه وتدميره.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

طائرات الاحتلال تقصف كلية للشرطة في غزة

r2z6P

ارتفاع عدد شهداء القصف الاسرائيلي الى 83 شهيدا بينهم 17 طفلا

الشرطة-الاسرائيلية-تعتقل-1596527528

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 374 فلسطينيا

05062020134713-800x440

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء في المسجد الأقصى

n00843318-b

إصابة 40 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

NcwM1XQREvrTA91hIeTm2qO7XURFMAftj0ChnlkD

إصابة فلسطينيين بالاختناق في بيت لحم خلال مواجهات مع الاحتلال

أخبار متعلقة
935426231

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

1598717432-3075-24

القطاع الطبي في غزة ،، بين إجرام الاحتلال وقسوة الجائحة

282674

اغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر خلال اجازة عيد الفطر

r8EBx

ارتفاع عدد شهداء القصف الاسرائيلي الى 53 شهيداً بينهم 14 طفلا

download (1)

طائرات الاحتلال تقصف محال تجارية شمال غزة

8201927232543434581841

مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة