استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي المتواصل والعنيف على مختلف مناطق قطاع غزة.

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واكدت مصادر فلسطينية استشهاد مواطن واصابة آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الفخاري شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.



كما قامت طواقم الدفاع المدني بانتشال شهيدين (رجل وزوجته) من منزل يعود لعائلة المدهون في منطقة الشيخ زايد شمالي القطاع تعرض لقصف طائرات الاحتلال خلال ساعات فجر اليوم.



واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة انه وصل الى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر الى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات.



وقصفت طائرات الاحتلال بناية الدوحة التي تضم مقر البنك الوطني الإسلامي ومقر البريد ومكاتب محامين وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مما ادى الى تدميرها، كما قصفت طائرات الاحتلال بناية سكنية قرب شارع الوحدة في حي الرمال وسط مدينة غزة مما ادى الى تدميرها بالكامل.



وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق شمال قطاع غزة بالقذائف، حيث استهدفت منزلا في بيت لاهيا مما ادى الى اشتعال النار فيه وتدميره.



--(بترا)