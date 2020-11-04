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الأربعاء، 04-11-2020 01:45 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

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الوكيل الاخباري- استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، على حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، إن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار من مسافة الصفر على مركبة المواطن (29 عاما) من بلدة عراق التايه قرب نابلس، اثناء مروره على الحاجز المذكور.

 

وأضافت ان قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى مركبته ، بعد اطلاق النار عليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.

 

والشهيد يعمل مستشارا قانونيا برتبة نقيب في مديرية الأمن الوقائي في محافظة طوباس.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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