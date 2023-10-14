الأوقاف الفلسطينية تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح أهالي غزة

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، يوم السبت، أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم الخروج من البيوت إلاّ إن ظهر خطر مباشر يُهدد أرواحهم.





وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن استهداف الاحتلال للنازحين تسبب في إزهاق أرواح العشرات من الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، وثبوت كذب الاحتلال بوجود مناطق آمنة في ظل مواصلته القصف لهذه المناطق، ومع ثبوت الخطر المهدد لأرواح النازحين.





وأكدت أن "الثبات في بيوتنا وأرضنا لها فضائل شرعية، ووطنية، وميدانية، ولن نقبل إلاّ هجرة إلى أرضنا المحتلة، ومدننا وقرانا التي أخرجنا منها الاحتلال عام 1948".

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