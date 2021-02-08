الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا

الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، طالت 14 فلسطينيا.

اضافة اعلان



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة والخليل ونابلس وجنين واعتقلت المواطنين الاربعة عشر.



وعلى صعيد متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيتين متنقلين "كرفانين" في خربة يرزا شرق طوباس.



وقال مسؤول ملف الانتهاكات الاسرائيلية في محافظة طوباس معتز بشارات في بيان، إن جيش الاحتلال هدم "كرفانين" سكنيين للشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد. واخطر الاحتلال بهدم الكرفانين سابقا بحجة البناء في منطقة عسكرية مغلقة.



-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





