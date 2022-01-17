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الإثنين، 17-01-2022 02:52 م

الاحتلال يجبر مقدسيا على استكمال هدم متجره في الشيخ جراح

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الوكيل الإخباري-أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقدسيًّا على استكمال هدم محله التجاري، الذي كان قد بدأ هدمه مطلع الشهر الجاري في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن طواقم بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي جمال أبو نجمة على استكمال هدم متجره في الشيخ جراح، بحجة البناء دون ترخيص، وإلا ستفرض عليه غرامة باهظة.


وقال أبو نجمة، إنه عانى من قرارات الاحتلال منذ نحو 30 عاماً، وحاول مراراً وتكراراً وقف قرار الهدم بحق محله، إلا أن بلدية الاحتلال وضعت أمامه خيارين، إمّا الهدم القسري، أو الهدم بواسطة آلياتها مقابل دفع كافة التكاليف المترتبة على ذلك.


وتابع: عقب هدم محله قسرا، واصلت شرطة الاحتلال مُلاحقته على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من أجل استكمال الهدم.

 

وفا

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