الاحتلال يسيطر على 36 منطقة بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية عيسى موسى، اليوم الاحد، أن هناك العديد من المناطق التي تم اعلانها كمحميات طبيعية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

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وقال موسى في بيان، إن في الضفة يوجد 50 محمية طبيعية، 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية ونحو36 تقع في الاراضي المصنفة "ج " وتقع تحت السيطرة الاسرائيلية. واضاف إن الـ11 الف دونم التي أعلن الاحتلال عن مصادرتها لتحويلها لمحميات طبيعية، هي في الحقيقة اراض زراعية خصبة في منطقة اريحا وجنوب الجفتلك ودير حجلة والمنطقة الشرقية في طوباس.



وبين موسى ان تحويل الاراضي الى محميات طبيعية لا يتم بالأصل بقرارات عسكرية، وانما بدراسات ميدانية، وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لوجود مواصفات خاصة.



واشار إلى إنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال من قبل سلطة جودة البيئة في تلك المناطق ليتم رفعها الى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الامم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.

المصدر: بترا



