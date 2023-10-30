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رسائل مزلزلة من المقاومة للاحتلال الاسرائيلي

الإثنين، 30-10-2023 11:04 م

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في جنين

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الوكيل الاخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، حواجز عسكرية على مفترق بلدة عرابة، وواد دعوق ومدخل قرية جلبون، وكثفت من تواجدها جنوب جنين.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أمنية، لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها على حاجز عسكري تم نصبه عند مفترق بلدة عرابة، وآخر على شارع جنين-نابلس عند مفترق فحمة، وعند مدخل قرية جلبون، شمال شرق جنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت منزلا لعائلة أبو قويدر واستجوبت ساكنيه، كما اقتحمت قرية جلبون.

 




 

 


 

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