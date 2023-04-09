الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

الوكيل الإخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

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وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز صرة بالبوابة الحديدية، كما أغلقت بوابة تل غرب نابلس.



وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حواجز حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، و"شافي شمرون" غربا، وحاجز الـ"17" قرب عصيرة الشمالية شمالا، حيث تقوم بتفتيش المركبات بشكل عشوائي، والتدقيق في هويات الفلسطينيين.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وتقوم بالتفتيش العشوائي للخارجين من البلدة، كما نصبت حاجزا قرب المسعودية على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.



وفا

