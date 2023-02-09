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الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

الخميس، 09-02-2023 11:06 ص

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

اقصى ٦


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم إجراء العديد من التدريبات، بما في ذلك تمرين يحاكي اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز قواتها بأربع سرايا احتياط تابعة لقوات (حرس الحدود)، وسط توقعات بتصعيد ميداني محتمل خلال شهر رمضان المقبل. 

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وبحسب القناة (12) الإسرائيلية فإن الاحتلال يستعد لتعزيز قواته بالمزيد من سرايا الاحتياط وفقاً لتطور الأوضاع الميدانية في القدس والمسجد الأقصى، مشيرةً إلى أن تقييماً جديداً للأوضاع الأمنية، بيّن أن عدد الإنذارات بوقوع عمليات تضاعف ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة مقارنة بالفترة التي سبقتها.


وعزت الزيادة الحادة في الإنذارات إلى زيادة أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية، لافتةً إلى أن زيادة القوات قد لا تقتصر على شرطة (حرس الحدود) في القدس، وإنما نشر المزيد من القوات التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية كذلك.


ويخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب القناة الإسرائيلية، لتعزيزات ميدانية، وفي الأسبوعين المقبلين سينشر "وحدات هجومية" في أنحاء الضفة الغربية، بدعوى "إحباط عمليات محتملة"، وفي الأسبوعين التاليين، ستتم إضافة نحو كتيبتين أو ثلاث كتائب ونشرها في أنحاء الضفة الغربية.


وأشارت إلى أن المخاوف الرئيسية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي أنه خلال شهر رمضان ستمتد مساحة المواجهات إلى خارج الضفة الغربية وستصل إلى القدس، ويمكن أن تؤدي أعمال الجيش الإسرائيلي إلى زيادة تصعيد الوضع الميداني.

 

بترا


 




 

 


 

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