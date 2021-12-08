الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية فلسطينيين ، بينهم أسيرة محررة من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـــــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسيرة المحررة شروق محمد موسى البدن (28 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، وامير مراد طقاطقة (19 عاما)، ومحمد إبراهيم ثلجي، ومحمد إبراهيم ديرية (17 عاما) ، وكرم مشرف ديرية (19 عاما)، وجميعهم من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



ومن مدينة بيت ساحور، اعتقلت قوات الاحتلال: قصي اياد العسليني (23 عاما)، ولؤي هيثم العسليني (20 عاما)، واحمد عبدالله شعيبات (27 عاما).



وفا

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