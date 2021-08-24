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الثلاثاء، 24-08-2021 09:20 ص

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين في الخليل

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب وبلدة سعير بمحافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم العروب شمال الخليل الشاب وجيه عودة الراعي، ومن بلدة سعير شمال شرق الخليل محمد شوقي جبارين ومحمد إسماعيل جبارين وهاني عيسى جبارين وأحمد موسى جبارين، واقتادتهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، الى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدتي يطا وحلحول، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها.

 

المصدر: وفا

 

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