الاحتلال يعتقل فسطينيين ويفتش عدة منازل في الخليل

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيين ، وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اذنا، واعتقلت رضوان عبد الحليم فرج الله (45 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، كما قامت بتفتيش منزل آخر يعود للفلسطيني علي جمال طميزي.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسن جمال بحيص، بعد أن داهمت منزله في بلدة يطا جنوب الخليل.



وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن أكرم مصطفى القواسمي وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفا