الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 11:57 ص

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ويستدعي إثنين آخرين من العيسوية

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا واستدعت إثنين آخرين، من بلدة العيسوية، في القدس المحتلة.

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وذكرت مصادر محلية لــــ"وفا"، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات بالعيسوية الليلة وفجر اليوم، واعتقلت كل من: محمد المصري، ومحمد عوني عطية، ومحمد شريتح، ومحمود سعدي الرجبي، ومحمد نعاجي، ولؤي أشرف محمود، ومحمد وليد محمود، وأحمد هيثم محمود، ومحمد هيثم مصطفى، وتيسير يوسف محيسن، وإسلام يوسف عبيد.


وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال سلمت المواطنين إبراهيم كليب، ومحمد محمود محيسن بلاغين لمراجعة مخابراتها.

 

وفا

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