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الخميس، 04-04-2024 12:38 م

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من القدس

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 14 فلسطينيا بينهم امرأة، بعد مداهمة عدة قرى وبلدات شمال غرب القدس.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 شابا من بلدة بدو، وهم: الجريح محمد أشرف منصور، ومالك جمال خضور، وعمر أحمد خضور، وعبد الله جمال منصور، وعيد فوزي أبو عيد، ومحمد عيد فوزي أبو عيد، وطه محمود جميل الشيخ، وأيهم نجيب بدوان، وزريف محمد خضور، وعماد جميل الشيخ، وعبد الوهاب جمال خضور، وحمد أمين سعادة.


كما اعتقلت تلك القوات ثريا زهران بعد مداهمة منزلها في بلدة بيت سوريك، والشاب جهاد محمد حسني العموري من بلدة إجزا.


 




 

 


 

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