الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس خمسة عشر فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وطولكرم وبيت لحم ونابلس والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون .



من جانب آخر، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمتي إعدام الشهيدين يزن عفانة، وسامر خالد في مدينتي البيرة ونابلس، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من مسلسل الإعدامات الميدانية الذي ينتهجه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل بحماية وموافقة حكومة الاحتلال.



بترا