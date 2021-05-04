الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 10:13 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأغلقت مداخل بلدة عقربا جنوب نابلس.
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وقال رئيس بلدية عقربا غالب ميادمة، ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحاصرت عددا من المصلين في أحد المساجد لفترة قصيرة. 

وأضاف، ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم الشقيقان رداد وقاسم فوزي بني منية، وفادي أديب أحمد زياد، وما زالت تفرض حصارا على البلدة، وتشل حركة المواطنين، وتمنعهم من الدخول أو الخروج، عقب اغلاق جميع مداخلها.

المصدر: وفا

 




 

 


 

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