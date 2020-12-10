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الخميس، 10-12-2020 08:24 ص

اقتحام عدة بلدات في المحافظة

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في بلدة برام الله

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المعتقلين هم: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثي، وتامر البرغوثي.


كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات شمال غرب رام الله، عرف منها: مزارع النوباني، وقراوة بني زيد، ودير غسانة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع تابعة للاحتلال .

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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