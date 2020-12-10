الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في بلدة برام الله

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المعتقلين هم: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثي، وتامر البرغوثي.



كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات شمال غرب رام الله، عرف منها: مزارع النوباني، وقراوة بني زيد، ودير غسانة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع تابعة للاحتلال .

المصدر : وفا الفلسطينية

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